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Соколов Василий Ефимович

Место рождения

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Соколов Ефим -

Мать: Соколова - -

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Соколов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.10.1822

Сын: Соколов Арсений Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Соколов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Соколов Кузьма Васильевич

Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна

Кувшиново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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