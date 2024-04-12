Соколов Василий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Соколов Ефим -
Мать: Соколова - -
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Соколов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1822
Сын: Соколов Арсений Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Соколов Кузьма Васильевич
Мать ребёнка: Соколова Фекла Михайловна
Смерть
Неизвестно