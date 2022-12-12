Панаев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения27.03.1812
Дата смерти02.03.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
02.03.1862