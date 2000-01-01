Цаплинова Павлина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова Павлина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цаплинов Анатолий Фёдорович

Работа или профессия
Около 1955
рядовая колхозница колхоза им. 7 коммунаров
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов Анатолий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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