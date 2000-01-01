Цаплинова Павлина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цаплинов Анатолий Фёдорович
Работа или профессия
Около 1955
рядовая колхозница колхоза им. 7 коммунаров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно