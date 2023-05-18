Нарницкая (Путан) Анна Борисовна
Место рожденияВитебская губерния
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти16.08.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.08.1870
Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Второй брак
Рождение ребёнка
20.04.1876
Сын: Нарницкий Донарь Устинович
Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович
Рождение ребёнка
09.09.1879
Сын: Нарницкий Аллозий Устинович
Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович
Рождение ребёнка
28.02.1882
Сын: Нарницкий Роман (Ромуальд) Устинович
Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович
Рождение ребёнка
10.06.1884
Дочь: Магдалина
Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ева Устиновна
Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович
Смерть
16.08.1908
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
20.08.1908