Нарницкая (Путан) Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарницкая (Путан) Анна Борисовна

Место рождения

Витебская губерния

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

16.08.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губерния
Бракосочетание
17.08.1870

Муж: Нарницкий Устин Адамович

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Второй брак
Рождение ребёнка
20.04.1876

Сын: Нарницкий Донарь Устинович

Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
09.09.1879

Сын: Нарницкий Аллозий Устинович

Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
28.02.1882

Сын: Нарницкий Роман (Ромуальд) Устинович

Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
10.06.1884

Дочь: Магдалина

Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович

Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ева Устиновна

Отец ребёнка: Нарницкий Устин Адамович

Смерть
16.08.1908
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
20.08.1908
Клепери, Cirmas pagasts, Ludzas novads
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