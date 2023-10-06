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Зыкова Ксения Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1987

Отец: не указан

Мать: Лариошкина (Зыкова) Евдокия Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пупышев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
31.01.2005

Сын: Пупышев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Пупышев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
21.04.2008

Дочь: Пупышева Арианна Сергеевна

Отец ребёнка: Пупышев Сергей Юрьевич

Рождение ребёнка
02.06.2013

Дочь: Пупышева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Пупышев Сергей Юрьевич

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