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Бойков Александр Кузьмич

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Место рождения

Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

24.10.1960

Дата смерти

20.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1960

Отец: Бойков Кузьма Иванович

Мать: Бойкова Анна Александровна

Каменский Хутор, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.07.1983

Сын: Бойков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Бойкова Светлана Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.09.1985

Сын: Бойков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Бойкова Светлана Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойкова Светлана Ивановна

Смерть
20.06.2011
Москва, город федерального значения Москва
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