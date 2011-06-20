Бойков Александр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения24.10.1960
Дата смерти20.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1960
Отец: Бойков Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1983
Сын: Бойков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Бойкова Светлана Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1985
Сын: Бойков Игорь Александрович
Мать ребёнка: Бойкова Светлана Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2011