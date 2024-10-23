Курукина (Бахерт) Евгения Романовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Курукина (Бахерт) Евгения Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курукин Андрей Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курукин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Курукин Андрей Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курукин Максим Андреевич

Отец ребёнка: Курукин Андрей Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курукин Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Курукин Андрей Игоревич

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