Дрыкин Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1874 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1903 ст.
Жена: Дрыкина Пелагея Ивановна
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1906
Дочь: Секачева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Дрыкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1920
Сын: Дрыкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дрыкина Мария? Тихоновна?
Рождение ребёнка
Между 1911 и 1925
Мать ребёнка: Дрыкина Мария? Тихоновна?
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно