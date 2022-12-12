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Дрыкин Михаил Михайлович

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Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

06.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1884 и 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.06.1903 ст.

Жена: Дрыкина Пелагея Ивановна

Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.02.1906

Дочь: Секачева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Дрыкина Пелагея Ивановна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1920

Сын: Дрыкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дрыкина Мария? Тихоновна?

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Между 1911 и 1925

Сын: Дрыкин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Дрыкина Мария? Тихоновна?

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Смерть
Неизвестно
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