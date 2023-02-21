Нестеров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1978 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954

Отец: Нестеров Николай Кириллович

Мать: Нестерова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
24.07.1978

Сын: Нестеров Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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