Нестеров Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1954
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954
Рождение ребёнка
24.07.1978
Сын: Нестеров Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности