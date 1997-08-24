Александров (Мироненко) Ольга
Место рождения
Дата рождения09.05.1912
Дата смерти24.08.1997
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912
Отец: Мироненко Федосей
Мать: Мироненко (Вацко) Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Александров Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров ?
Отец ребёнка: Александров Виктор
Бракосочетание
29.01.1929
Муж: Александров Виктор
Рождение ребёнка
02.09.1929
Сын: Александров Анатолий
Отец ребёнка: Александров Виктор
Рождение ребёнка
25.09.1931
Сын: Александров Виктор
Отец ребёнка: Александров Виктор
Рождение ребёнка
1941
Сын: Александров Юрий
Отец ребёнка: Александров Виктор
Рождение ребёнка
23.03.1948
Сын: Александров Сергей
Отец ребёнка: Александров Виктор
Смерть
24.08.1997