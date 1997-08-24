Александров (Мироненко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров (Мироненко) Ольга

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.05.1912

Дата смерти

24.08.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1912

Отец: Мироненко Федосей

Мать: Мироненко (Вацко) Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Александр

Отец ребёнка: Александров Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров ?

Отец ребёнка: Александров Виктор

Бракосочетание
29.01.1929

Муж: Александров Виктор

Рождение ребёнка
02.09.1929

Сын: Александров Анатолий

Отец ребёнка: Александров Виктор

Рождение ребёнка
25.09.1931

Сын: Александров Виктор

Отец ребёнка: Александров Виктор

Рождение ребёнка
1941

Сын: Александров Юрий

Отец ребёнка: Александров Виктор

Рождение ребёнка
23.03.1948

Сын: Александров Сергей

Отец ребёнка: Александров Виктор

Смерть
24.08.1997

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