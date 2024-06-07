(Пономарева) Вера Васильевна
Место рожденияс. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Дата рождения?.10.1876
Дата смерти11.12.1877
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1876
Отец: Пономарев Василий Васильевич
Мать: не указана
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
11.12.1877
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.