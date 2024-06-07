(Пономарева) Вера Васильевна ?.10.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пономарева) Вера Васильевна

Место рождения

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.

Дата рождения

?.10.1876

Дата смерти

11.12.1877

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЩ
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Рождение
?.10.1876

Отец: Пономарев Василий Васильевич

Мать: не указана

с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.
Смерть
11.12.1877
с. Трубино Щелковского р-на Московской области, Московская обл.

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