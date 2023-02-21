Голосов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Около ?.03.1939
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
председатель колхоза "Вперед к социализму" https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3_dTkMpD41boH0olHlUZ2ORcq5MtrrVIS7D_z9FiJ5DD9w_o4UusLV9SA#/collections?id=21609300
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голосова Нина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голосова Галина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно