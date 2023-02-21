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Голосов Федор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Около ?.03.1939
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
председатель колхоза "Вперед к социализму" https://goskatalog.ru/portal/?fbclid=IwAR3_dTkMpD41boH0olHlUZ2ORcq5MtrrVIS7D_z9FiJ5DD9w_o4UusLV9SA#/collections?id=21609300
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голосова Нина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голосова Галина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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