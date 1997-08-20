Ярмоленко - Азанова Антонина Сафаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмоленко - Азанова Антонина Сафаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1948

Отец: Азанов Сафар Абдурахманович

Мать: Азанова - Тушакова Сакина Шавалеевна

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