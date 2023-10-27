Козин Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

2015 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2015

Сын: Козин Егор

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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