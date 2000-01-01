Мацкевич Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Мацкевич Василий Трофимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Мацкевич Елисавета Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Иерей
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно