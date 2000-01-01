Мацкевич Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацкевич Иван Васильев

Мацкевич Иван Васильев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Мацкевич Василий Трофимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Мацкевич Елисавета Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацкевич Елисавета Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
Иерей
Место жительства
Неизвестно
деревня Задорожье (Коритна), Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close