Каримов Рашид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримов Рашид

Место рождения

с.Аксёново, Башкирия, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каримов Хажиахмат Нургалиевич

Мать: Каримова (Сулейманова) Зайнаб Файзрахмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафиатуллина (Каримова) Аурика

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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