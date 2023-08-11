Смирнова Вера Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Вера Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Смирнова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Смирнова Нина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр

Смерть
Неизвестно

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