Смирнова Вера Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Смирнова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Рождение ребёнка
10.03.1930
Дочь: Смирнова Нина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр
Смерть
Неизвестно