Колесникова Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

вн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Колесников Никифор Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разуваев Валерий Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разуваева Тамара Андреевна

Отец ребёнка: Разуваев Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разуваева Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Разуваев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуваев Андрей

Смерть
1982
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