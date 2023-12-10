Колесникова Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Колесников Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разуваев Валерий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разуваева Тамара Андреевна
Отец ребёнка: Разуваев Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разуваева Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Разуваев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разуваев Андрей
Смерть
1982