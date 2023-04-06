Ягодин Афанасий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгодин Афанасий Сергеевич

Ягодин Афанасий Сергеевич

avatar

Место рождения

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Ягодин Сергей Назарьевич

Мать: Ягодина Прасковья Дементьяновна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close