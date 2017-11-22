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Kleiman (Клейман) Ента

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

13.01.1925

Дата смерти

22.11.2017

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1925

Отец: Клейман Абрам Иосифович

Мать: Клейман Сура (Sheina) Мордковна

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
06.02.1950

Муж: Рузин Авраам

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
10.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рузин Авраам

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рузин Авраам

Одесса, Одеська область
Смерть
22.11.2017
Тель-Авив
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Тель-Авив, Израиль
Похороны
Неизвестно
yarkon tel aviv israel
ул. Яркон, Тель-Авив, Израиль
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