Kleiman (Клейман) Ента
Место рождения
Дата рождения13.01.1925
Дата смерти22.11.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1925
Бракосочетание
06.02.1950
Муж: Рузин Авраам
Рождение ребёнка
10.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рузин Авраам
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
06.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рузин Авраам
Смерть
22.11.2017
Тель-Авив
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Тель-Авив, Израиль
Похороны
Неизвестно
yarkon tel aviv israel
ул. Яркон, Тель-Авив, Израиль