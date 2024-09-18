Приходько Алексей
Место рожденияГуляйполе, Запорожская область, Украина
Дата рождения1876
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Белокурова (Приходько) Антонина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1904
Дочь: Батрак (Приходько) Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Приходько) Анна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1946
Причина смерти: Неизвестно