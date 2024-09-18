Приходько Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько Алексей

Место рождения

Гуляйполе, Запорожская область, Украина

Дата рождения

1876

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Белокурова (Приходько) Антонина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1904

Дочь: Батрак (Приходько) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Приходько) Анна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1946
Причина смерти: Неизвестно

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