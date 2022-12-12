Невский Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невский Владимир Александрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

13.11.1888

Дата смерти

24.05.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1888 по 1915
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1915
г. Минск, Минский уезд Минской губернии
Место жительства
С 1917 по 1921
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1921 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.05.1974
Москва, город федерального значения Москва
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