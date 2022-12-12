Невский Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения13.11.1888
Дата смерти24.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888 по 1915
Место жительства
С 1915
г. Минск, Минский уезд Минской губернии
Место жительства
С 1917 по 1921
Место жительства
С 1921 по 1974
Смерть
24.05.1974