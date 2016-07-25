Гадельшин Айрат Миратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1949
Дата смерти25.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1949
Рождение ребёнка
09.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гадельшина Асия Асхатовна
Рождение ребёнка
13.12.1979
Мать ребёнка: Гадельшина Асия Асхатовна
Рождение ребёнка
16.10.1987
Мать ребёнка: Гадельшина Асия Асхатовна
Смерть
25.07.2016