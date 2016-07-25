Гадельшин Айрат Миратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшин Айрат Миратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1949

Дата смерти

25.07.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1949

Отец: Гадельшин Мират Хабибуллович

Мать: Гадельшина Галия Шайдуловна

Рождение ребёнка
09.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гадельшина Асия Асхатовна

Рождение ребёнка
13.12.1979

Сын: Гадельшин Азат Айратович

Мать ребёнка: Гадельшина Асия Асхатовна

Рождение ребёнка
16.10.1987

Сын: Гадельшин Рим Айратович

Мать ребёнка: Гадельшина Асия Асхатовна

Смерть
25.07.2016
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