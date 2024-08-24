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Домашева Вера Никитична

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Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

30.09.1919

Дата смерти

21.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919

Отец: Домашев Никита Наумович

Мать: Домашева (Куницына) Федосья (Феодосия) Михайловна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
дата из справки о смерти.
Упоминание
1923
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статбюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках Александровско-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной пер... Показать все
Работа или профессия
Около 1940
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
дояркой в совхозе Тайнинский из похозяйственной книги села Сотниково Канского района. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 7. Канский районный архив
Смерть
21.10.1978
Канск, город Канск, Красноярский край
от фиброзно-кавернозного туберкулеза легких

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