Домашева Вера Никитична
Место рождения
Дата рождения30.09.1919
Дата смерти21.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919
дата из справки о смерти.
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статбюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках Александровско-Заводского уезда Быркинской волости селения Бырка сельскохозяйственной пер... Показать все
Работа или профессия
Около 1940
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
дояркой в совхозе Тайнинский из похозяйственной книги села Сотниково Канского района. Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 7. Канский районный архив
Смерть
21.10.1978
Канск, город Канск, Красноярский край
от фиброзно-кавернозного туберкулеза легких