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Бакарас Даниил Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бакарас Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бакарас Петр Даниилов

Мать ребёнка: Бакарас Стефанида

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анна Даниилова

Мать ребёнка: Бакарас Стефанида

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бакарас Евфимий Даниилов

Мать ребёнка: Бакарас Стефанида

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мария Даниилова

Мать ребёнка: Бакарас Стефанида

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Надежда Даниилова

Мать ребёнка: Бакарас Стефанида

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Агафия Даниилова

Мать ребёнка: Бакарас Стефанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакарас Стефанида

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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