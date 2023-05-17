Бакарас Даниил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бакарас Михаил
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Бакарас Стефанида
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анна Даниилова
Мать ребёнка: Бакарас Стефанида
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Бакарас Стефанида
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мария Даниилова
Мать ребёнка: Бакарас Стефанида
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Надежда Даниилова
Мать ребёнка: Бакарас Стефанида
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Агафия Даниилова
Мать ребёнка: Бакарас Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бакарас Стефанида
Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно