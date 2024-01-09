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Бывалькевич Максим Никифорович

Место рождения

Боханов, Чернігівська область

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Бывалькевич Никифор

Мать: не указана

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.01.1880

Сын: Бывалькевич Василий Максимович

Мать ребёнка: Бывалькевич (Семендяева) Гликерия Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.12.1884

Дочь: (Бывалькевич) Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Семендяева) Гликерия Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1886

Сын: Бывалькевич Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Бывалькевич (Семендяева) Гликерия Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.10.1888

Сын: Бывалькевич Иаков Максимович

Мать ребёнка: Бывалькевич (Семендяева) Гликерия Васильевна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1893

Дочь: (Бывалькевич) Стефанида Максимовна

Мать ребёнка: Бывалькевич (Семендяева) Гликерия Васильевна

Боханов, Чернігівська область

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