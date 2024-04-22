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Ткач Андрей Васильев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

02.10.1830 ст.

Дата смерти

11.11.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1830 ст.

Отец: Ткач Василий Васильев

Мать: Пазючка Анна Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
03.10.1830 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
11.11.1834 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от лихорадки
Похороны
13.11.1834 ст.
Колонщина, Київська область
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