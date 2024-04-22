Ткач Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения02.10.1830 ст.
Дата смерти11.11.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1830 ст.
Отец: Ткач Василий Васильев
Мать: Пазючка Анна Иванова
Крещение
03.10.1830 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Смерть
11.11.1834 ст.
Причина смерти: от лихорадки
Похороны
13.11.1834 ст.