Зенкович Никита Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Зенкович Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1800
Дочь: Агафья Никитова
Мать ребёнка: Зенкович Пелагея Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно