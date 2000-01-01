Зенкович Никита Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкович Никита Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Зенкович Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1800

Дочь: Агафья Никитова

Мать ребёнка: Зенкович Пелагея Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкович Пелагея Федорова

Место жительства
Неизвестно
деревня Дедкович, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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