Олферьева (Дылевская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлферьева (Дылевская) Александра Петровна

Олферьева (Дылевская) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1873 ст.

Сын: Олферьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Олферьев Александр Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олферьев Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close