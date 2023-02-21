Олферьева (Дылевская) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1873 ст.
Сын: Олферьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Олферьев Александр Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно