Толмачёва (Авдотья) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Сын: Толмачёв Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1725
Дочь: (Толмачёва) Фетинья Степановна
Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Толмачёв Григорей Степанович
Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Толмачёва) Анна Степановна
Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович
Смерть
Неизвестно