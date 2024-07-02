Толмачёва (Авдотья) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачёва (Авдотья) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачёв Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1720

Сын: Толмачёв Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1725

Дочь: (Толмачёва) Фетинья Степановна

Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Толмачёв Григорей Степанович

Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович

Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Толмачёва) Анна Степановна

Отец ребёнка: Толмачёв Степан Герасимович

Смерть
Неизвестно

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