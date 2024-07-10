Ермаков (Поликарпов) Никифор Поликарпович
мужской, родился Неизвестно, Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умер Неизвестно
ОтецПоликарпНеизвестно г.р.
Дети
Ермакова Анна Никифоровна1871 ст. г.р.
Ермаков Семён Никифорович1873 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поликарп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871 ст.
Дочь: Ермакова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Ермакова Акулина (Акилина) Семёновна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Ермаков Семён Никифорович
Мать ребёнка: Ермакова Акулина (Акилина) Семёновна
Рождение ребёнка
27.11.1877 ст.
Сын: Ермаков (Поликарпов) Андрей Никифорович
Мать ребёнка: Ермакова Акулина (Акилина) Семёновна
Смерть
Неизвестно