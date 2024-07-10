Ермаков (Поликарпов) Никифор Поликарпович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ермаков (Поликарпов) Никифор Поликарпович

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился Неизвестно, Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

умер Неизвестно

Отец
ПоликарпНеизвестно г.р.
Дети
Ермакова Анна Никифоровна1871 ст. г.р.
Ермаков Семён Никифорович1873 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поликарп

Мать: не указана

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Ермакова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Ермакова Акулина (Акилина) Семёновна

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ермаков Семён Никифорович

Мать ребёнка: Ермакова Акулина (Акилина) Семёновна

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
27.11.1877 ст.

Сын: Ермаков (Поликарпов) Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Ермакова Акулина (Акилина) Семёновна

Киселевка, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.