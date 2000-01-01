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Гузель
Гузель
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.02.1979
Пол
Женский
Отец
рамиль
1964 г.р.
Мать
ирина
1957 г.р.
Муж
Рустам
Дети
Эмиль
2000 г.р.
Добавил:
ЛХ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1979
Отец:
рамиль
Мать:
ирина
Рождение ребёнка
2000
Сын:
Эмиль
Отец ребёнка:
Рустам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Рустам
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