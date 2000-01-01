Гузель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1979

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

Дети

2000 г.р.

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1979

Отец: рамиль

Мать: ирина

Рождение ребёнка
2000

Сын: Эмиль

Отец ребёнка: Рустам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустам

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