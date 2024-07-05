Кузнецов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Кузнецов Яков Иванович
Мать: Кузнецова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
С 1809 по 1818
Сын: Кузнецов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кузнецова Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Кузнецов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Кузнецов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кузнецова Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кузнецова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Марья Петровна
Смерть
Неизвестно