Кузнецов Григорий Яковлевич 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Кузнецов Яков Иванович

Мать: Кузнецова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
С 1809 по 1818

Сын: Кузнецов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кузнецова Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кузнецов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Кузнецов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кузнецова Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кузнецова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Марья Петровна

Смерть
Неизвестно

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