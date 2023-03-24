Колбаса Филипп Хролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колбаса Хрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1896
Дочь: Радина Ирина Филлиповна
Мать ребёнка: Колбаса Анна Кондратова
Черниговская область Глуховской район с Холопково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колбасин Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колбаса Анна Кондратова
Место жительства
Неизвестно
Черниговская область Глуховской район с Холопково
Смерть
Неизвестно