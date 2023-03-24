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Колбаса Филипп Хролов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колбаса Хрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1896

Дочь: Радина Ирина Филлиповна

Мать ребёнка: Колбаса Анна Кондратова

Черниговская область Глуховской район с Холопково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колбасин Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колбаса Анна Кондратова

Место жительства
Неизвестно
Черниговская область Глуховской район с Холопково
Смерть
Неизвестно
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