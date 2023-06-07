Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1649 г.р.

Мать

1654 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Яков Иванов

Мать: Татьяна Кузьмина

Место жительства
1715
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Дмитровский уезд, Ижевский стан, сельцо Васильевское | РГАДА 350-1-108
Смерть
Неизвестно
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