Корелина (Бабкина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина (Бабкина) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1889

Сын: Корелин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Корелин Дмитрий Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Корелин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Корелин Дмитрий Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
02.01.1899

Сын: Корелин Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Корелин Дмитрий Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
10.02.1899

Муж: Корелин Дмитрий Никифорович

поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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