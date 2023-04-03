Корелина (Бабкина) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1889
Сын: Корелин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Корелин Дмитрий Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
18.11.1891
Сын: Корелин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Корелин Дмитрий Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Рождение ребёнка
02.01.1899
Отец ребёнка: Корелин Дмитрий Никифорович
поселок Кичигино. Челябинская область
Бракосочетание
10.02.1899
поселок Кичигино. Челябинская область
Смерть
Неизвестно