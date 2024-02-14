Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мухтаров Абдулгафар
Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Абдулманнаф Мухтаров
Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мухтаров Абдулзафар
Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мухтаров Ярулла
Отец ребёнка: Мухтар Абдуллов