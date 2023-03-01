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Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

27.07.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1871

Дочь: Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Константин Петрович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.01.1873

Сын: Иван Константинович

Отец ребёнка: Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Петрович

Смерть
27.07.1917
Громково, Богородский, Московская область
Причина смерти: от старости
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