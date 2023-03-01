Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смерти27.07.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1871
Дочь: Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Петрович
Рождение ребёнка
24.01.1873
Сын: Иван Константинович
Отец ребёнка: Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Петрович
Смерть
27.07.1917
Причина смерти: от старости