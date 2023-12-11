Леонтьева Вита Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Вита Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1963

Отец: Смирнов Игорь Павлович

Мать: Смирнова Галина

Рождение ребёнка
19.03.1984

Сын: Леонтьев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Маркович

Рождение ребёнка
17.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Маркович

Киев, Киевский уезд
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