Леонтьева Вита Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1963
Отец: Смирнов Игорь Павлович
Мать: Смирнова Галина
Рождение ребёнка
19.03.1984
Сын: Леонтьев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Маркович
Рождение ребёнка
17.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Маркович
Киев, Киевский уезд