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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Маслов Константин Прокофьевич
Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Тимофеева (Маслова) Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Маслов Анатолий Прокофьевич
Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.06.1921
Дочь: (Маслова) Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович