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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Маслов Константин Прокофьевич

Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Тимофеева (Маслова) Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Маслов Анатолий Прокофьевич

Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.06.1921

Дочь: (Маслова) Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Маслов Прокопий Никифорович

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