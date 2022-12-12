Юрасова (Гужова) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрасова (Гужова) Прасковья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Отестово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.03.1926

Дочь: Куренкова Лидия Павловна

Отец ребёнка: Юрасов Павел Гаврилович

Отестово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасов Павел Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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