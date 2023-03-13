Червонцева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червонцева Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1994

Дочь: Червонцева Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Червонцев Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
23.06.1997

Сын: Червонцев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Червонцев Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Червонцев Сергей Анатольевич

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