Червонцева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1994
Дочь: Червонцева Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Червонцев Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
23.06.1997
Сын: Червонцев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Червонцев Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно