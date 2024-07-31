Тюрина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти10.11.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вдовина (Тюрина) Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Тюрин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолинская (Тюрина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Тюрин Семен
Рождение ребёнка
25.12.1910
Дочь: Кухтинова (Тюрина) Пелагея
Отец ребёнка: Тюрин Семен
Смерть
10.11.1955