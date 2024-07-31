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Тюрина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

10.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вдовина (Тюрина) Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Тюрин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолинская (Тюрина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Тюрин Семен

Рождение ребёнка
25.12.1910

Дочь: Кухтинова (Тюрина) Пелагея

Отец ребёнка: Тюрин Семен

Смерть
10.11.1955

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