Торлак Ирина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торлак Ирина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1989 г.р.
1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1989

Дочь: Торлак Анна Ивановна

Отец ребёнка: Торлак Иван Харлампьевич

Рождение ребёнка
07.11.1991

Дочь: Торлак Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Торлак Иван Харлампьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торлак Иван Харлампьевич

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