Торлак Ирина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1989
Дочь: Торлак Анна Ивановна
Отец ребёнка: Торлак Иван Харлампьевич
Рождение ребёнка
07.11.1991
Дочь: Торлак Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Торлак Иван Харлампьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торлак Иван Харлампьевич