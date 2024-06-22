Петрыкина (Дьякова) Васса Герасимова
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти08.08.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1858
Рождение ребёнка
27.10.1863
Сын: Петрыкин Нестор Федорович
Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
29.03.1866
Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
18.12.1868
Дочь: Петрыкина Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Петрыкина Агафья Федоровна
Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
09.10.1870
Дочь: Петрыкина Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович
Рождение ребёнка
02.09.1873
Дочь: Петрыкина МАРИЯ ФЕДОРОВА
Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович
Смерть
08.08.1877