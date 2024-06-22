Петрыкина (Дьякова) Васса Герасимова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкина (Дьякова) Васса Герасимова

Место рождения

Губари, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

08.08.1877

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
02.11.1858

Муж: Петрыкин Федор Илларионович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.10.1863

Сын: Петрыкин Нестор Федорович

Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
29.03.1866

Сын: Петрыкин Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
18.12.1868

Дочь: Петрыкина Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Петрыкина Агафья Федоровна

Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
09.10.1870

Дочь: Петрыкина Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович

Рождение ребёнка
02.09.1873

Дочь: Петрыкина МАРИЯ ФЕДОРОВА

Отец ребёнка: Петрыкин Федор Илларионович

Смерть
08.08.1877

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