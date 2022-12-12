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Мясникова Дарья Никитина

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

14.03.1889 ст.

Дата смерти

22.04.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1857 г.р.

Мать

Вычислено 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1889 ст.

Отец: Мясников Никита Петров

Мать: Мясникова Татьяна Матвеева

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
19.03.1889 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни (Новых) Челнов крестьянин Александр Петров Мясников и крестьянская жена Евдокия Филиппова (Мясникова)
Смерть
22.04.1890 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
1 год, от кори
Похороны
24.04.1890 ст.
Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
на деревенском кладбище
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