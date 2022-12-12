Мясникова Дарья Никитина
Место рождения
Дата рождения14.03.1889 ст.
Дата смерти22.04.1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1889 ст.
Отец: Мясников Никита Петров
Крещение
19.03.1889 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни (Новых) Челнов крестьянин Александр Петров Мясников и крестьянская жена Евдокия Филиппова (Мясникова)
Смерть
22.04.1890 ст.
1 год, от кори
Похороны
24.04.1890 ст.
на деревенском кладбище