Шекунов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 04.03.1950
Сын: Шекунов Николай
Мать ребёнка: Шекунов Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шекунов Мария
Военная служба
Неизвестно
Служил в армии утонул в реке Урал . Переплывал на лошаде она его ударила утонул
Смерть
Неизвестно