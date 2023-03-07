Шекунов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекунов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1950 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.03.1950

Сын: Шекунов Николай

Мать ребёнка: Шекунов Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шекунов Мария

Военная служба
Неизвестно
Служил в армии утонул в реке Урал . Переплывал на лошаде она его ударила утонул
Смерть
Неизвестно
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