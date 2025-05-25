Степан Ларионович
Место рождения
Дата рождения1714 ст.
Дата смерти1778 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.
Отец: Ларион Савельевич
Мать: Марфа Никитична
I ревизия 1726 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2370 стр 85 ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 850 об - 851 №111 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 875 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 236
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Фотиевна
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 850 об - 851 №101 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 239 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 236
Рождение ребёнка
1734 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стефанида Фотиевна
Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752 ст.
Дочь: Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Стефанида Фотиевна
III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 236
Смерть
1778 ст.