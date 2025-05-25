Степан Ларионович 1714 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Степан Ларионович

Место рождения

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1714 ст.

Дата смерти

1778 ст.

Пол

Мужской

Отец

1675 г.р.

Мать

1687 г.р.

Жена

1712 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1752 г.р.

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714 ст.

Отец: Ларион Савельевич

Мать: Марфа Никитична

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
I ревизия 1726 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2370 стр 85 ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 850 об - 851 №111 II ревизия 1748 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2377 стр 875 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 236
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Фотиевна

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
ИВ 1738 ГАНО ф 480 о1 д400 850 об - 851 №101 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 239 III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 236
Рождение ребёнка
1734 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стефанида Фотиевна

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1752 ст.

Дочь: Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Стефанида Фотиевна

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
III ревизия 1763 РГАДА Ф.350 Оп.2д.2398 стр 236
Смерть
1778 ст.
Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

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