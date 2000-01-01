Рекшинская (Лосева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Лосева) Мария Фёдоровна

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Место рождения

село Новая Слобода

Дата рождения

1875

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

село Новая Слобода
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Знаменская Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович

Россия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Рекшинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Будакова София Николаевна

Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Широкова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Весина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Рекшинский Гавриил Николаевич

Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович

г. Лукоянов
Работа или профессия
Неизвестно
домработница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рекшинский Николай Гаврилович

г. Лукоянов
Смерть
1939
Лукоянов
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