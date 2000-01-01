Рекшинская (Лосева) Мария Фёдоровна
Место рождениясело Новая Слобода
Дата рождения1875
Дата смерти1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
село Новая Слобода
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Знаменская Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович
Россия
Рождение ребёнка
1894
Сын: Рекшинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Будакова София Николаевна
Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Широкова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Весина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Рекшинский Гавриил Николаевич
Отец ребёнка: Рекшинский Николай Гаврилович
г. Лукоянов
Работа или профессия
Неизвестно
домработница
Бракосочетание
Неизвестно
г. Лукоянов
Смерть
1939
Лукоянов