Семен Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1869 и ?.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей Николаев
Мать: Настасья Петрова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Агапия Семенова
Мать ребёнка: Дарья Иванова
ф.203, оп. 747, д.1773 (1858г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского уезда М.губ. 1858 года, №15
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Мельников Дмитрий Семенов
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1867
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на Хлебникова, Вейденгаммера и временнообязанный
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1869 и ?.01.1902
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское