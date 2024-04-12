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Семен Алексеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1869 и ?.01.1902

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1802 г.р.

Жена

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей Николаев

Мать: Настасья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Агапия Семенова

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
ф.203, оп. 747, д.1773 (1858г.) | Исповедные ведомости церквей Рузского уезда М.губ. 1858 года, №15
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Мельников Дмитрий Семенов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Мельников Сергей Семенов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Степан Семенов

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной г-на Хлебникова, Вейденгаммера и временнообязанный
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1869 и ?.01.1902
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское, Нижневасильевское
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